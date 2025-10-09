Figuccia “Rilancio della Lega in Sicilia, con DC alleanza solida”

PALERMO (ITALPRESS) - "La Lega si sta riorganizzando su tutto il territorio nazionale, ma oggi è il partito dei territori: per ogni area geografica crea alleanze e si coordina con gli ordini professionali per sviluppare una serie di aree di intervento attorno a temi come sicurezza, cultura, dialogo interreligioso". Così il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia, incontrando i giornalisti, all'Hotel Giardino Inglese, a Palermo, prima di fare il punto sulla riorganizzazione del partito in Sicilia. "Si tratta di questioni che a livello nazionale sono chiare, ma in Sicilia trovano spunti di approfondimento - continua Figuccia - Vogliamo coinvolgere non solo il partito, ma anche quella parte di cittadinanza e professionisti che possono pianificare il rilancio del lavoro della Lega in Sicilia. La sicurezza è uno dei temi che ci sta particolarmente a cuore: nei piccoli centri come nelle grandi aree urbane deve essere una certezza per i cittadini la possibilità di avere a fianco una pianificazione che gli consente di avere accanto le forze dell'ordine e programmare con assoluta serenità le attività quotidiane. L'alleanza con la Dc è solida e sta andando avanti: ci consente di strutturarci nel territorio con veri e propri piani strategici, come avvenuto in Valle D'Aosta con l'Union Valdotaine o in Sardegna con il Partito Sardo d'Azione, consentendoci di collegarci sempre più ai temi che interessano i siciliani".