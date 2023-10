ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Disciplinare della Fifa ha squalificato Luis Rubiales, ex presidente della Reale Federcalcio spagnola (RFEF), “dall’esercizio di qualsiasi attività legata al calcio per tre anni, sia a livello nazionale che internazionale, ritenendo che la sua condotta abbia violato l’articolo 13 del Codice Disciplinare Fifa”. Il caso è correlato agli eventi accaduti al termine della finale dei Mondiali femminili dello scorso 20 agosto vinti dalle iberiche, quando Rubiales baciò sulla bocca la giocatrice Jennifer Hermoso rimediando una prima sospensione provvisaria di tre mesi. Rubiales ha ora dieci giorni di tempo per richiedere le motivazioni e poi, eventualmente, impugnare la decisione di fronte alla Commissione d’Appello della Fifa. “La Fifa ribadisce il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l’integrità di tutte le persone e a garantire che le regole fondamentali di condotta civica siano rispettate”, si legge in una nota della federazione internazionale guidata da Gianni Infantino.

