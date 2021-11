Fieracavalli, i progetti per i detenuti

Sono stati presentati a Fieracavalli - manifestazione di Veronafiere, giunta alla 123ma edizione - i progetti inclusivi per i detenuti. Tra questi anche una iniziativa per insegnare ai detenuti il mestiere di maniscalco come opportunità di reinserimento lavorativo. abr/gtr/red