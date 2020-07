MILANO (ITALPRESS) – Molti analisti stimano che la ripresa potrebbe arrivare già a fine anno, ma tutti concordano che la vera ripartenza arriverà l’anno prossimo. TUTTOFOOD, la fiera dell’agroalimentare italiano e internazionale di qualità, sta già lavorando intensamente per preparare un’edizione 2021 – a fieramilano dal 17 al 20 maggio – che porterà in Italia espositori e buyer da tutto il mondo per confrontarsi su innovazione, futuro della filiera e strategie.

Verso un’edizione che conferma sempre più il ruolo chiave di TTF come hub internazionale.

Già partite le iniziative per consolidare un vero e proprio network di relazioni dirette con i più importanti stakeholder del mercato: non solo lo scouting per incrementare il numero di hosted buyer da Paesi e aree di forte interesse quali Singapore, Giappone, USA ed Europa (Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi) ma anche una pianificazione per coinvolgere sempre più blogger, influencer e trend setter. Continua anche il focus su USA, Canada e Middle East con il coinvolgimento di associazioni e camere di commercio.

Tra le novità spicca TUTTOFRUIT, l’area dedicata al fresco ortofrutticolo e le innovazioni della IV e V gamma, che valorizza i prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio. L’edizione 2021 punta inoltre su una crescita organica degli ultimi settori lanciati – TUTTOWINE, TUTTODIGITAL e TUTTOHEALTH – e su un consolidamento dei settori tradizionali.

Di grande rilievo anche lo spazio Innovation Area, che presenterà

L’hub di TUTTOFOOD viene rafforzato con il lancio di Fiera Milano Platform, una nuova piattaforma dedicata a tutta la community delle filiere di riferimento: espositori, visitatori, buyer, giornalisti, blogger e opinion leaders. Un sistema innovativo e integrato che, gradualmente, a partire da settembre, metterà ancora più al centro l’attenzione verso il network che ruota intorno a ogni appuntamento fieristico e renderà più agevole l’interazione tra compratori e aziende.

Tra i nuovi servizi offerti Fiera Milano rende più agile l’accesso al credito per le aziende espositrici, aiutandole nel pratiche di finanziamento legate alla partecipazione.

Infatti, al fine di supportare concretamente le PMI e favorire la loro partecipazione a manifestazioni fieristiche quali TUTTOFOOD, Fiera Milano ha siglato accordi con alcuni istituti di credito (Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, Intesa Sanpaolo), con la società finanziaria BCC Lease (Gruppo Credito Cooperativo), oltre ad altri in fase di finalizzazione.

In particolare, le imprese verranno anche supportate nella fase di istruttoria, e Fiera Milano rimborserà (totalmente o in parte) le quote degli interessi maturati sul finanziamento stesso.

Per l’edizione 2021 altro grande valore aggiunto sarà la contemporaneità con la terza edizione di MEAT-TECH, la fiera di IPACK-IMA dedicata alle soluzioni di processing e packaging per l’industria delle carni, dei derivati e dei piatti pronti.(ITALPRESS).