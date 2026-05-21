Meloni “Per il Governo l’agricoltura è una priorità assoluta, lo abbiamo dimostrato con i fatti”

IPA84478167 - Prime Minister Giorgia Meloni speaks during the post-summit. Prime Minister Giorgia Meloni welcomed the Polish Prime Minister Donald Tusk to Palazzo Chigi for an institutional meeting dedicated to the main European issues and cooperation between Italy and Poland.

ROMA (ITALPRESS) – “Ribadisco come l’agricoltura sia per questo governo una priorità assoluta. Mi pare che in questi 3 anni e mezzo di lavoro lo si è dimostrato non a parole, ma con i fatti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione di un evento della Coldiretti a Brescia.

“Ci troviamo in una stagione storica con mutamenti e crisi geopolitiche che riportano al centro il tema del cibo e della sicurezza alimentare – ha aggiunto Meloni – Il tema che sicurezza alimentare, dell’agricoltura e della produzione di qualità sono una di quelle forme di sovranità a cui non puoi rinunciare se vuoi rimanere libero”.

“Il rapporto tra uomo e terra non è sfruttamento ma è un rapporto di cura. L’agricoltura non consuma la terra, la custodisce, la conosce, vive del suo equilibrio e proprio per questo ha interesse a proteggerla. Vallo a spiegare ai Timmermans di ogni latitudine e agli ambientalisti da salotto, ma se ne devono fare una ragione. Non c’è parola più lontana da devastazione quanto lo sia agricoltura”, ha concluso il Premier.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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