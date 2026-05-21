Meloni “Per il Governo l’agricoltura è una priorità assoluta, lo abbiamo dimostrato con i fatti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ribadisco come l’agricoltura sia per questo governo una priorità assoluta. Mi pare che in questi 3 anni e mezzo di lavoro lo si è dimostrato non a parole, ma con i fatti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione di un evento della Coldiretti a Brescia.

“Ci troviamo in una stagione storica con mutamenti e crisi geopolitiche che riportano al centro il tema del cibo e della sicurezza alimentare – ha aggiunto Meloni – Il tema che sicurezza alimentare, dell’agricoltura e della produzione di qualità sono una di quelle forme di sovranità a cui non puoi rinunciare se vuoi rimanere libero”.

“Il rapporto tra uomo e terra non è sfruttamento ma è un rapporto di cura. L’agricoltura non consuma la terra, la custodisce, la conosce, vive del suo equilibrio e proprio per questo ha interesse a proteggerla. Vallo a spiegare ai Timmermans di ogni latitudine e agli ambientalisti da salotto, ma se ne devono fare una ragione. Non c’è parola più lontana da devastazione quanto lo sia agricoltura”, ha concluso il Premier.

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