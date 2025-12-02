Fiera del Levante e Unicef unite per i bambini

BARI (ITALPRESS) – Una donazione da 25 mila euro che rappresenta solo il primo passo del binomio tra Nuova Fiera del Levante e Unicef Italia. Si è tenuta nel foyer del teatro Petruzzelli di Bari la cerimonia di consegna all’organizzazione dell’assegno con il ricavato della beneficenza ottenuta dalla vendita dei biglietti della 88esima Campionaria Generale Internazionale. La cifra rappresenta il 5% di ogni biglietto acquistato (2,50 euro online e 5 euro al botteghino) ed è stata devoluta a sostegno dei bambini in difficoltà, in particolare delle vittime dei conflitti. Al primo atto concreto, che segue la firma del protocollo d’intesa triennale siglato il 30 luglio 2025 tra Nuova Fiera del Levante e Unicef, seguirà il prossimo 1 gennaio l’evento benefico di Capodanno proprio al teatro Petruzzelli, che vedrà protagonista Mogol: alle ore 18, il celebre autore, noto soprattutto per la sua storica collaborazione con Lucio Battisti, si esibirà nello spettacolo “Emozioni”, accompagnato da un’orchestra diretta dal maestro Angelo Valori.

Di tutto questo, della possibilità di far assurgere Bari a “Città amica dei bambini e delle adolescenti” e di quella di organizzare ad aprile gli Stati Generali dell’Unicef italiani proprio a Bari hanno parlato in conferenza stampa, tra gli altri, il sindaco di Bari Vito Leccese, il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e il presidente di Unicef Italia Nicola Graziano.

“Unicef e la città di Bari – ha sottolineato Leccese – si abbracciano per organizzare iniziative ma anche momenti di riflessione importanti sui diritti dell’infanzia. La città è ovviamente orgogliosa di poter ospitare queste attività, che hanno una finalità benefica, ma soprattutto l’obiettivo di risvegliare l’attenzione sui diritti negati dei bambini che purtroppo, in diverse parti del mondo, anche nel mondo occidentale, hanno bisogno di essere tutelati, seguiti e garantiti”.

“Abbiamo avuto – ha ricordato Frulli – l’opportunità di sederci con l’Unicef, di essere scelti da loro. Da lì, abbiamo incominciato un percorso con la Campionaria che proseguirà già questo Capodanno qui al Petruzzelli, nel salotto della cultura per eccellenza della nostra città, fiore all’occhiello di quello che sarà un evento destinato a durare nel tempo, un evento benefico. Tutto l’incasso sarà devoluto all’Unicef grazie anche al sostegno proprio di Nuova Fiera del Levante e di due amici di Fiera che sono sicuramente BdM Banca e Fondazione Megamark. Oggi consegniamo peraltro all’Unicef l’incasso della Campionaria, come promesso. È un fatto oggettivamente sostanzioso e sapere che andranno a tutti i bambini del mondo ci dà orgoglio e ci spinge a fare ancora di più”.

“Oggi – ha aggiunto Graziano – assistiamo a fatti e non a parole, ne sono molto felice. Stamattina pensavo a tante parole: amicizia, entusiasmo, passione, voglia di fare, concretezza. Sono quelle che sintetizzano questo accordo nato con grande determinazione e caparbietà, che oggi porta i primi frutti e porterà tante cose importanti per un’alleanza che guarda al futuro delle nuove generazioni. Credo che la donazione di oggi, le iniziative future e quelle che verranno probabilmente daranno un grande contributo ai bisogni dei bambini del mondo e di questo sono particolarmente felice. Oggi qui da Bari continua quel percorso di solidarietà che abbiamo annunciato e che si concretizza”.

