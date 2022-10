Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre verrà a cessare il periodo dell’ora legale e sarà ristabilita l’ora solare che durerà fino a marzo. Le lancette dell’orologio torneranno quindi indietro di un’ora. Con il ripristino dell’ora solare, ricorda la Fieg in una nota, non si verificherà, a differenza del momento di entrata in vigore dell’ora legale, uno sfasamento tra i tempi di lavorazione dei giornali e gli orari di partenza degli stessi. I tempi di lavorazione dei giornali quotidiani potranno, pertanto, svolgersi senza alcuna variazione e senza che si renda necessario anticipare presso le aziende l’applicazione dell’ora solare. (ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com