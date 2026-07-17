Fidanza “Il Mediterraneo è tornato al centro delle politiche europee”

ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) - "Il Mediterraneo è tornato al centro delle politiche europee e internazionali. Questo si deve anche moltissimo all'azione di Giorgia Meloni che ha impostato il lavoro del Governo sul tema della sicurezza, intesa in senso ampio. Oggi la sicurezza dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente passa dal Mediterraneo, dalla gestione dei flussi migratori". Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e vicepresidente esecutivo di ECR Party, Carlo Fidanza, intervenendo agli "ECR Party European Awareness Days", dal titolo "Un Mediterraneo più sicuro per un'Europa più forte", in provincia di Catania. xn5/col3/azn