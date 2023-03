Fibra, Pinto (Virgin) “Nostro contributo per ridurre digital divide”

Fibra, Pinto (Virgin) “Nostro contributo per ridurre digital divide”

Fabiano Pinto, Chief Commercial Officer di Virgin Fibra, in una intervista all'Italpress, parla della nuova sfida di Virgin nel settore delle connessioni in fibra ottica. "Daremo il nostro contributo per ridurre il digital divide", afferma. mrv/fsc/gsl