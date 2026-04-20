Fiat, Scutari “Nel 2026 Topolino leader del segmento delle microcar”

MILANO (ITALPRESS) - "Nel 2026 Topolino è indiscutibilmente leader del segmento delle microcar, non soltanto delle microcar elettriche. Questo vuol dire che il cliente percepisce tutti i benefici di guidare un veicolo elettrico, un veicolo che con i 75 km autonomia è in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di mobilità quotidiana". Lo dice Alessio Scutari, Managing Director Fiat & Abarth Italia, in occasione della Milano Design Week, che vede la partnership tra Fiat Topolino e Gallo che torna protagonista nel centro del capoluogo lombardo. xh7/sat/gtr