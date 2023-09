TORINO (ITALPRESS) – Fiat si distingue ancora una volta come Brand attento alla sostenibilità nella mobilità urbana, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2023. Promossa direttamente dalla Commissione Europea, la campagna è in programma da sabato 16 a venerdì 22 settembre e registra l’adesione di numerose città, attraverso la pianificazione di attività inerenti alla tematica del risparmio energetico. “Sono entusiasta delle attività promosse da FIAT in Italia, tutte pensate in coerenza con la filosofia alla base dell’iniziativa europea. FIAT resta fedele alla propria missione di sviluppo della mobilità sostenibile urbana per promuovere una guida elettrica sempre più accessibile e facile anche nella quotidianità. Fiat è leader nella gamma di soluzioni 100% elettriche che si adattano in modo ideale alle esigenze di sostenibilità delle città. Partendo infatti, dall’iconica Nuova 500, la famiglia si è da poco allargata con Topolino, la sorella minore e con nuova 600e, la sorella maggiore. Tutte in grado far innamorare della guida elettrica” dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth in Italia.

Le iniziative del marchio spaziano da una serie di programmi educational, con la partecipazione di importanti media partner, all’organizzazione di due giorni di speciali Long Test Drive delle iconiche Fiat Nuova 500 e Abarth 500e. Inoltre, per avvicinare il pubblico a Fiat Nuova 500, vengono attivati oltre 100 speciali Brand Ambassador, in grado di raccontare la propria diretta esperienza in quanto già acquirenti del modello. Infine, presso le proprie concessionarie sul territorio, FIAT mette a disposizione dei clienti figure esperte per sciogliere ogni dubbio e approfondire tutte le tematiche legate all’elettrificazione. L’iniziativa europea rappresenta inoltre l’occasione per il lancio di speciali offerte dedicate a vari modelli dei Brand FIAT e Abarth. Per il mese di settembre 2023, sia sulla Fiat Nuova 500 che sulla Abarth 500e, sarà disponibile il servizio E-GAP in sette città: Milano, Roma, Bologna, Torino, Brescia, Verona e Trento. Grazie a questa promozione, nei comuni citati FIAT mette a disposizione la ricarica mobile e on-demand in modalità fast utilizzando solamente energia proveniente da fonti rinnovabili.

In questo modo, scaricando l’app di E-GAP, il cliente potrà richiedere il servizio ovunque si trovi ed ottenere la ricarica entro i successivi 90 minuti, semplicemente lasciando l’auto parcheggiata per strada, senza ulteriori azioni necessarie. Il servizio, completamente gestito da remoto, permette di risolvere il tema della ricarica per chi è impossibilitato a ricaricarla a casa o a lavoro oppure a chi cerca la sicurezza di avere sempre una soluzione di ricarica disponibile senza vincoli. L’offerta prevede 12 mesi di servizio di ricarica remota per Fiat e 36 mesi per Abarth includendo 48 richieste di ricarica all’anno al prezzo di 10euro ciascuna per l’erogazione fino a 20kWh di energia (pari a 0,50euro/kWh).

Parallelamente FIAT, con il supporto di Stellantis Financial Services, propone una esclusiva offerta dedicata a Nuova (500)RED con un prezzo accessibile grazie ad un finanziamento che, beneficiando del “contributo prezzo”, parte da 19.950 euro, in modo da rendere ancora più accessibile il passaggio alla mobilità 100% elettrica. Si tratta di una struttura finanziaria flessibile che consente al cliente di scegliere, alla fine del contratto, tra tre opzioni: sostituire l’auto, tenerla o restituirla. In più, optando per la soluzione finanziaria di Stellantis Financial Services, un ulteriore vantaggio: la possibilità del differimento della prima rata a gennaio 2024. Proprio Nuova (500)RED, nata della collaborazione con la celebre organizzazione (RED) e prima auto al mondo ambasciatrice del messaggio condiviso “protect the planet and its people”, incarna al meglio la filosofia alla base della Settimana Europea della Mobilità.

