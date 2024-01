TORINO (ITALPRESS) – Fiat Professional Ducato è stato proclamato vincitore del “Large Van of the Year 2024”, proseguendo la sua serie di vittorie consecutive. Per la quinta volta consecutiva, gli annuali Company Car and Van Awards nel Regno Unito hanno premiato nuovamente il modello di successo di Fiat Professional.

Il Ducato è stato elogiato “per la varietà di modelli offerti e la loro straordinaria manovrabilità”, nonchè “per il design funzionale degli interni del veicolo e le avanzate dotazioni di sicurezza – si legge in una nota -. Fiat Professional Ducato si è da tempo affermato come leader tra i veicoli commerciali e questo premio è solo un’altra conferma della capacità del Marchio di continuare ad evolversi e di guidare l’innovazione”.

Presentato per la prima volta nel 1981, la versione più recente del Ducato offre una capacità di carico fino a 17 m3 e una portata fino a 1.500 kg. Può anche vantare la migliore efficienza del segmento, il che significa che un furgone da 6 metri ha la migliore lunghezza del vano di carico in questa categoria, addirittura 300 mm in più rispetto ai principali concorrenti.

La versione elettrica prodotta completamente “in-house” è dotata di una nuova batteria da 110 kWh per un’esperienza a zero emissioni best in class grazie all’autonomia fino a 420 km nel ciclo WLTP e ricarica 0-80% in meno di un’ora grazie al caricabatterie rapido fino a 150 kW. Un’ampia gamma di motori diesel è disponibile anche con l’ultima generazione di motori MultiJet.

Il Nuovo Ducato è il primo veicolo commerciale ad essere dotato di sistemi autonomi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2, che migliorano la sicurezza stradale e del conducente per offrire un’esperienza di guida senza stress.

Il Nuovo Ducato è inoltre dotato di serie di numerosi ADAS, che forniscono supporto alla frenata per ostacoli imprevisti come pedoni e ciclisti, mantenimento della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale e intelligent speed assist.

Altre caratteristiche tecnologiche di rilievo includono il cruscotto completamente digitale, lo specchietto retrovisore digitale e i fari Full LED.

