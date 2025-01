Fiat, la Grande Panda al Salone dell’Auto di Bruxelles

ROMA (ITALPRESS) - Grande Panda è la protagonista dello stand di Fiat e Abarth al Salone dell'Auto di Bruxelles. Presentata in anteprima lo scorso luglio a Torino, il nuovo modello è ora ordinabile anche in Belgio, sia in versione elettrica che ibrida. La Hybrid sarà equipaggiata con un motore turbo 1.200 a 3 cilindri con una potenza massima di 100 cavalli e un propulsore elettrico a 48 volt con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e sarà disponibile in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima. Per il marchio Abarth riflettori puntati sulla 500e e sulla 600e Scorpionissima, una edizione limitata della più potente vettura di sempre del marchio con 280 cavalli e un'accelerazione da 0 a 100 in 5,85 secondi, esposta nell'esclusivo colore Hypnotic Purple. Il commento di Gaetano Thorel, Head of Enlarged Europe Fiat e Abarth. abr/gsl