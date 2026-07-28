TORINO (ITALPRESS) – Ducato celebra 45 anni come uno dei veicoli di maggior successo e più riconoscibili nel mercato europeo dei commerciali leggeri. Un traguardo che rende omaggio a un modello che ha accompagnato generazioni di professionisti, imprenditori, artigiani e famiglie nei loro spostamenti, traducendo le loro esigenze in soluzioni di mobilità pratiche e orientate al futuro.

Con oltre 3,5 milioni di unità prodotte dal suo lancio, Ducato è diventato un’icona della mobilità professionale. Per decenni è stato stabilmente tra i grandi van più venduti in Europa, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per i professionisti di numerosi settori. All’interno della gamma Fiat Professional, Ducato rappresenta il modello di punta. In 45 anni, Ducato ha continuato a evolversi insieme alle attività dei propri clienti, supportando un’ampia varietà di missioni, dalle consegne urbane al trasporto a lunga percorrenza, dalle piccole imprese alle grandi flotte internazionali. Dai motori più efficienti ai sistemi avanzati di connettività e assistenza alla guida, fino all’E-Ducato, la versione 100% elettrica che offre fino a 424 km di autonomia Wltp e la ricarica rapida dal 0 all’80% in 55 minuti, il modello ha progressivamente migliorato prestazioni, comfort, sicurezza e sostenibilità. Ducato è stato anche un innovatore nel proprio segmento. L’architettura a trazione anteriore, il design razionale e la posizione di guida ispirata al mondo delle autovetture hanno introdotto soluzioni che hanno contribuito a definire un nuovo standard per i grandi van, anticipando tendenze e confermando il suo ruolo di benchmark in termini di progettazione, funzionalità ed efficienza nell’utilizzo quotidiano. Prodotto in Italia nello stabilimento di Atessa, uno dei più grandi siti europei dedicati alla produzione di veicoli commerciali leggeri, e a Gliwice in Polonia. Concepito fin dall’inizio per agevolare le trasformazioni e gli allestimenti, il legame tra Ducato e il mondo dei camper nacque quasi immediatamente. Già nel 1982, con la sua commercializzazione in Germania, i primi telai vennero forniti a prestigiosi costruttori di camper come Dethleffs, Heku e Weinsberg, dando il via a una delle storie di maggior successo della mobilità ricreazionale europea. Nel 1983, l’introduzione del telaio ribassato confermò l’attenzione anticipatrice di Fiat verso le esigenze degli allestitori di camper, mentre i 36 camper basati su Ducato esposti nello stesso anno al Caravan Salon di Essen segnarono l’inizio di una presenza importante nel settore. Da quel momento si susseguirono diversi traguardi: la consegna record di 14.705 telai ai costruttori di camper nel 1991, il centomillesimo veicolo base Ducato consegnato a Dethleffs nel 1996 e il duecentomillesimo destinato ai produttori tedeschi di camper nel 2003. Oggi sono stati prodotti circa 1,6 milioni di telai Ducato destinati ai camper. Nel 2025, Fiat Professional Ducato è stato eletto “Most Popular Motorhome Base Vehicle” per il 17° anno consecutivo nel sondaggio tra i lettori di Promobil, mentre in Germania Fiat Professional ha registrato 31.370 immatricolazioni di veicoli ricreazionali nel 2025, in crescita del 17% rispetto all’anno precedente.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Stellantis-

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