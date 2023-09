TORINO (ITALPRESS) – Dopo la presentazione ufficiale al Lingotto del 4 luglio, il 7 settembre ha preso il via l’avvio della produzione regolare della Nuova Fiat 600e presso lo stabilimento Stellantis di Tychy. La prima 600e prodotta è la versione top di gamma La Prima nella colorazione arancione “Arancio sole d’Italia”. La Nuova Fiat 600e prende il meglio dei mondi B e B-SUV per offrire un’esperienza di guida piacevole, gioiosa e confortevole, segnando il ritorno del Marchio nel segmento B. E’ la soluzione ideale per gli amanti della città ed incarna perfettamente i valori di stile italiano e sostenibilità del brand.

Il modello offre grandi prestazioni elettriche, con un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e più di 600 km nel ciclo urbano e garantisce caratteristiche di sicurezza all’avanguardia. Disponibile in 2 diverse versioni full electric, Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat (600e)RED, la Nuova Fiat 600e è una soluzione family friendly per vivere appieno la pura Dolce Vita italiana, con un occhio all’ambiente e un’attenzione alla responsabilità sociale.

Lo stabilimento di Tychy ha iniziato la sua produzione nel 1975 come fabbrica costruttrice per il marchio FIAT e attualmente adotta un sistema su tre turni impiegando più di 2.000 persone. Il suo portafoglio prodotti comprende modelli che hanno vinto il prestigioso premio European Car of the Year, come la Jeep Avenger nel 2023, la Fiat 500 nel 2008 e la Fiat Panda nel 2004. La produzione viene effettuata sulla base del sistema Stellantis Production Way, attraverso il quale la fabbrica svolge i propri compiti in modo efficace in ogni area di attività, comprese la qualità e l’efficienza energetica, con il pieno coinvolgimento dei collaboratori. Dall’inizio della produzione nel 1975 fino al dicembre 2022, lo stabilimento di Tychy ha prodotto l’impressionante numero di 10,8 milioni di automobili.

