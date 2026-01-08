Fiat apre il 2026 con una serie di “porte aperte”

TORINO (ITALPRESS) – FIAT inaugura il nuovo anno con una forte iniziativa commerciale che unisce contenuti tecnologici e accessibilità in linea con il DNA del marchio, una campagna pensata per valorizzare alcuni dei modelli più rappresentativi della gamma. Protagonista delle azioni commerciali è la gamma FIAT che, grazie al supporto di Stellantis Financial Services, rende disponibili nel mese di gennaio promozioni ancora più vantaggiose su Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda (versioni con motore turbo da 1.2L a benzina abbinata a un cambio manuale a 6 marce e Hybrid con cambio automatico doppia frizione) e 600 Hybrid.

Un’offerta ampia e trasversale che conferma l’impegno del brand nel rendere la mobilità sempre più accessibile, senza rinunciare a stile, efficienza e contenuti tecnologici. Per garantire a tutti i clienti l’opportunità di esplorare e valutare da vicino i prodotti e le offerte promozionali straordinarie, il marchio ha organizzato due Porte Aperte il 17-18 gennaio e il 24-25 gennaio durante le quali le concessionarie FIAT accoglieranno i visitatori per far conoscere e provare su strada l’intera gamma, oltre a dare informazioni sulla promozione valida fino al 31 gennaio.

Al centro dell’iniziativa si colloca Pandina Hybrid, proposta a un prezzo straordinario di 9.950 euro, valida per tutti anche senza usato in permuta o da rottamare. Prodotta nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco, è la city car più amata dagli italiani per l’efficienza della motorizzazione, l’agilità nella guida e l’accessibilità nell’acquisto. Inoltre, la sicurezza è stata aggiornata con sistemi avanzati di assistenza alla guida come riconoscimento segnali stradali, mantenimento corsia, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza del conducente e sensori di parcheggio posteriori. Del resto, da anni è l’auto più venduta in Italia, confermandosi icona del marchio italiano, capace di coniugare accessibilità, semplicità e un design iconico profondamente radicato nell’immaginario collettivo.

L’operazione commerciale dedicata a Pandina Hybrid è amplificata da un nuovo spot televisivo dal titolo “L’Italieno”, che ne interpreta l’anima con un linguaggio ironico. L’idea creativa nasce da un’intuizione semplice ma potente: Pandina è talmente iconica, pratica e intramontabile da essere amata ovunque, persino in un altro universo. In un contesto surreale ma emotivamente vicino, la vettura diventa il simbolo di un gusto e di un modo di vivere italiano che risulta irresistibile anche per i simpatici alieni che incontra, dando vita a momenti gioiosi e dal tono ironico e travolgente. Così Pandina riesce a portare con sè un piccolo nucleo di italianità, capace di diffondere calore, familiarità e convivialità anche a milioni di anni luce da casa, confermando così di essere l’italiana più amata dell’universo. Firmato dall’agenzia Leo Burnett, lo spot si apre con il brano Flight of the UFO di MacLennan, tratto dall’album Cosmic Playtime edito da Abaco Music, per poi proseguire con la canzone Quando quando quando del 1963 cantato da Tony Renis e composto da Tony Renis e Alberto Testa.

Nuove offerte ancora più competitive nel mese di gennaio per l’iconica 500 Hybrid Pop al prezzo promozionale di 15.950 euro, in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 e con finanziamento Stellantis Financial Services. La nuova 500, prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, risponde alle esigenze della mobilità urbana contemporanea grazie al motore benzina FireFly 1.0 Hybrid e a una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida e connettività. Riflettori puntati anche su Grande Panda che a gennaio si propone con due significative offerte in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 e supportate dal finanziamento di Stellantis Financial services: 14.950 euro per la versione a benzina con motore turbo da 1.2L con cambio manuale che eroga 100 CV e 15.950 euro per la versione con motore ibrido da 110 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt e a un cambio automatico a doppia frizione (eDCT), per garantire efficienza nei consumi e fluidità nella guida disponibile in pronta consegna. Infine, solo nel mese di gennaio, 600 Hybrid è offerta in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 ad un prezzo promozionale di 18.950 euro che la rende ancora più accessibile grazie al supporto di Stellantis Financial Services.

