PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, “alla luce delle recenti notizie in ordine alle ulteriori fiamme riscontrate stamane a Monte Pellegrino, che lambiscono il castello Utveggio – si legge in una nota -, ha personalmente telefonato al direttore Battaglia, responsabile del settore, per chiedergli una immediata e tempestiva relazione sull’accaduto. Ciò anche al fine di procedere a necessarie determinazioni, nel caso di dolosità dell’evento o negligenza nei precedenti interventi”, sottolinea la nota.

foto ufficio stampa Regione Siciliana

(ITALPRESS).

