Fiamme in un’azienda per lo smaltimento dei rifiuti a Lamezia Terme

LAMEZIA TERME (CATANZARO) (ITALPRESS) -Dalla notte scorsa i vigili del fuoco sono impegnati nella zona industriale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, per un incendio in una ditta per lo smaltimento rifiuti. In corso le lunghe opere di bonifica dei cumuli andati in fiamme. vbo/gtr