Fiamme Gialle, Gen. Appella “Gruppo Sciatori è tradizione e valori”

MILANO (ITALPRESS) - "Per noi il Gruppo Sciatori rappresenta tanta tradizione, tanti valori, tante medaglie e tante storie di atleti straordinari che sono maestri di sport, ma anche maestri di vita". Lo ha detto il Generale Appella in occasione dell'inaugurazione della personalizzazione della Linea 5 della metropolitana di Milano realizzata in occasione del Centenario del "Gruppo Sciatori Fiamme Gialle". (ITALPRESS). eb/abr/gsl