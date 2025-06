Fiamingo eliminata nella spada “Il derby non ci voleva, brava Alberta”

GENOVA (ITALPRESS) - "Un derby che non ci voleva, sia io che Alberta (Santuccio ndr) che Giulia (Rizzi ndr) eravamo nello stesso tabellone. Alberta è una mia amica, compagna di camera e di allenamento tutti i giorni ed è stato brutto tirare subito con lei così tanto presto. Stavolta ha vinto lei, è stata brava lei". Queste le parole di Rossella Fiamingo al termine della prova di spada femminile valida per gli Europei di scherma in corso di svolgimento a Genova. gm/mca2 (Fonte video: Federscherma)