La redazione dei Contratti di Locazione con cedolare secca al 10% è stato il tema al centro del Collegio provinciale Fiaip Palermo, che ha tenuto una giornata di studio dedicata agli agenti immobiliari e avente per oggetto il nuovo accordo territoriale del Comune di Palermo sottoscritto tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentativi.

Il corso, della durata di tre ore, si è svolto nel capoluogo siciliano presso palazzo Forcella de Seta, sede dell’Ance. Nel corso dell’incontro è stata sottoscritta una nuova convenzione tra Fiaip Palermo e Ape Confedilizia.

“Il collegio provinciale Fiaip Palermo, ancora una volta, si è dimostrato attento e puntuale nelle iniziative che, come questa costituisce la prima convenzione territoriale stipulata in Italia tra la nostra organizzazione e Confedilizia”, ha fatto notare il presidente provinciale Fiaip, Antonino Matano, che ha aperto i lavori con i saluti ai partecipanti, insieme con il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi.

Relatore principale è stato Giuseppe Cusumano, presidente di Ape Confedilizia Palermo, che ha presentato l’Accordo Territoriale per la Città di Palermo e la Convenzione tra Fiaip Palermo e Ape Confedilizia. Alessandra Alaimo, consigliere di Ape Confedilizia, ha illustrato i modi operativi per la redazione dei contratti e l’asseverazione. In conclusione, si è tenuto un question time.

