Emma Bonino esce dalla terapia intensiva ma la situazione resta delicata

IPA65541598 - Roma - Emma Bonino durante la Presentazione della lista Stati Uniti d'Europa che riunisce Italia Viva +Europa Socialisti Italiani Radicali Italiani ed altri per le prossime elezioni europee

ROMA (ITALPRESS) – Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante della leader di Più Europa, Claudio Santini, e i medici del Santo Spirito. Come si legge nel bollettino medico, “la situazione resta delicata. I familiari chiedono rispetto e massimo riserbo circa la struttura presso la quale è stata trasferita”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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