Fiaip, Campo “Senza informazione di qualità non c’è futuro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Senza informazione di qualità non c’è futuro per chi rappresenta le categorie. I giornalisti e i comunicatori sono i professionisti dell’innovazione, veri partner per la crescita dell’associazionismo”. Con questa frase, Vincenzo Campo, Capo Ufficio Stampa Nazionale di Fiaip sintetizza l’importanza della comunicazione nelle categorie professionali.

Giornalista economico – siciliano di nascita e toscano d’adozione – Campo ha guidato per oltre 15 anni la trasformazione della comunicazione federativa Fiaip, contribuendo a ridefinire l’immagine dell’agente immobiliare come “professionista del mercato immobiliare, sempre più centrale nella società e ben visto dai consumatori”. A lui è dedicata l’intervista Post di novembre. Il suo lavoro ha fatto crescere il peso mediatico di Fiaip, rendendo la federazione una voce autorevole del comparto.

“Si può fare sempre meglio rispetto al passato – afferma – i risultati ottenuti sono frutto di un lavoro di squadra con dirigenti locali e nazionali che credono nel cambiamento e in orizzonti possibili e percorribili”.

Come Capo Ufficio Stampa ha promosso il brand journalism e il marketing digitale: “Per arrivare sempre per primi – spiega – sul territorio con traguardi e obiettivi realizzabili”. Con la nuova squadra di governo, guidata dal Presidente Segalerba e dalla Vice Presidente Elena Lui, si aprono nuove prospettive: “Sono molte le novità per il settore – afferma Campo – nuovi strumenti saranno messi a disposizione degli associati”.

Il capo ufficio stampa riconosce anche il ruolo di Fiaip Palermo: “Grazie a dirigenti estremamente empatici, è riuscita a far entrare nella società locale quella che è la cultura dell’immobiliare. Il TeCPalermo – spiega Campo – dedicato alla promozione del turismo mediterraneo è stato un successo di FIAIP Palermo riconosciuto da tutta la Regione e a livello Nazionale”.

