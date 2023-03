ROMA (ITALPRESS) – Marco Bettiol è stato nominato vicepresidente del Centro Studi FIAIP con delega al settore turistico. Bettiol, 39 anni, sposato e padre di due bambine, è laureato in Giurisprudenza ed opera professionalmente a Jesolo, città dove risiede.

“La nomina di Marco Bettiol, Presidente di Fiaip Venezia, a Vicepresidente del Centro Studi Fiaip con delega al Turistico avviene a riconoscimento della sua professionalità e competenza in ambito turistico. Da tempo – sottolinea Francesco La Commare, presidente del Centro Studi FIAIP – era vicino al Centro Studi grazie alla stretta collaborazione negli anni avuta con Osvaldo Grandin, ex Vicepresidente che è venuto a mancare di recente. Auspico che potremo insieme raggiungere nuovi traguardi in un’ottica di servizio alla Federazione ed accrescimento della figura professionale di agente immobiliare“.

“Accettare il testimone dopo Osvaldo Grandin e ricevere la fiducia dal Presidente del Centro Studi Francesco La Commare e del nostro Presidente Nazionale FIAIP Gian Battista Baccarini – dichiara Marco Bettiol, Presidente di Fiaip Venezia – è sicuramente un compito che impone una profonda riflessione, oltre che rappresentare una grande opportunità. La riflessione, innanzitutto, verte sul perseguire gli obiettivi che il Centro Studi FIAIP si pone: una sfida affascinante ma assolutamente impegnativa soprattutto per l’attualità dei temi trattati. L’opportunità si riassume in due concetti chiave: ‘studio ed analisi’ per fornire agli agenti immobiliari mezzi utili al proprio lavoro quotidiano e ‘visione del futuro’, ossia prevedere gli scenari futuri affinché Fiaip e i nostri associati possano essere protagonisti dei tempi”.

– foto ufficio stampa Fiaip –

(ITALPRESS).