Fiaip al Saie “Ripristinare il bonus green a sostegno della transizione energetica”

ROMA (ITALPRESS) – Il Vicepresidente Nazionale Fiaip con delega al Turismo, Hospitality e Investimenti Immobiliari Giuliana Taranto, ha partecipato oggi a Bari al SAIE alla Tavola rotonda organizzata da ENEA: “Come rendere l’APE motore della riqualificazione?”.

Nel suo intervento sul Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici (RACEE25) la Vicepresidente Nazionale FIAIP Giuliana Taranto ha sottolineato come l’Attestato di Prestazione Energetica, inizialmente percepito come un mero adempimento burocratico e un costo aggiuntivo, si stia oggi trasformando in un indicatore di cambiamento culturale.

I clienti mostrano crescente attenzione alla classe energetica, e gli immobili efficientati risultano più appetibili, con tempi di vendita più rapidi e valori che si mantengono nel medio periodo. La Fiaip evidenzia il ruolo centrale degli agenti immobiliari, prima interfaccia con i cittadini, nel diffondere consapevolezza sull’importanza dell’efficienza energetica, annunciando l’impegno della governance FIAIP a promuovere un emendamento per il ripristino dei bonus green a sostegno della transizione energetica.

I lavori moderati da Alessandro Federici – Responsabile Divisione ‘Strumenti, Analisi e Iniziative per le Politiche di efficienza energetica’ENEA , hanno visto oltre all’intervento della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, anche gli interventi di Francesco Burrelli, Presidente ANACI, Antonella Di Giuro – Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Gianluca Gualco , Operational Manager Sustainability Committee ASSOIMMOBILIARE, Roberto Nidasio – Responsabile Area Prestazioni Energetiche degli Edifici del CTI, Francesco Corvace – Dirigente Sezione Transizione Energetica Dipartimento Sviluppo Economico – Regione Puglia ed Ilaria Bertini – Direttrice Dipartimento Unità Efficienza Energetica, ENEA.

