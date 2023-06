RIMINI (ITALPRESS) – Il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Gherardo Tecchi, e il direttore generale del Moige, Antonio Affinita, hanno presentato, in occasione dell’evento “Ginnastica in Festa”, il “Patto Educativo di corresponsabilità” tra società sportiva (tecnici e allenatori), atleti e genitori/affidatario. Un impegno ed un vero patto formativo che atleti, genitori/affidatari e società sportive si impegnano a sottoscrivere per contribuire alla diffusione di uno sport etico, inclusivo e sano. La FGI ha inoltre sottoscritto, sempre nella giornata di oggi, una convenzione quadro con Special Olympics, ente che promuove una cultura del rispetto e dell’inclusione degli atleti con disabilità intellettive.

“Questi importanti accordi si inseriscono nella strategia e nell’impegno che la Federazione ha assunto verso uno sport sempre più etico ed inclusivo – sottolinea Tecchi – Da una parte, una maggiore presenza dei genitori nelle attività delle società sportive. Dall’altra un impegno concreto verso una sempre più ampia partecipazione corale alla pratica sportiva, anche da parte degli atleti con disabilità intellettiva. Ancora una volta la Federazione si fa portatrice dei valori universali dello sport, che fa bene ed è per tutti”.

La kermesse della “Ginnastica in Festa” continuerà fino al 2 luglio prevedendo un ricco calendario di eventi sportivi e formativi, tra cui incontri tenuti dal Safeguarding Office.

