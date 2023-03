ROMA (ITALPRESS) – In occasione del 154° anniversario di fondazione della Federazione Ginnastica d’Italia, decana delle federazioni sportive riconosciute dal Coni, e per la concomitanza, mercoledì 15 marzo, della giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla” contro i disturbi del comportamento alimentare, la FGI e l’Istituto Auxologico Italiano hanno organizzato una due giorni – incluso martedì 14 marzo – tra Milano e Meda, con un convegno e un evento ginnico divulgativo, cui prenderanno parte atleti, tecnici, nonchè luminari della battaglia contro i DCA, per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle malattie del Millennio. L’appuntamento del 14 marzo, con inizio alle ore 11.00, presso l’Auditorium Auxologico San Luca, in piazzale Brescia 20 (8° piano), sarà moderato da Ilaria D’Amico e vedrà, tra autorevoli interventi di psichiatri, cardiologi, endocrinologi e nutrizionisti di fama mondiale, quello del Capo del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, del vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, del presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi e del direttore generale dell’IRCCS meneghino Mario Colombo. Il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, sarà collegato per un saluto video. Prenderanno parte all’incontro anche la campionessa del mondo di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e la compagna Milena Baldassarri, sesta all around ai Giochi Olimpici del 2021, entrambe in procinto di partire per la World Cup di Atene, in programma domenica 19 marzo.

La manifestazione del 15 marzo, con inizio alle ore 20.30, dal titolo “volteggiare liberi con il corpo e con la mente” si svolgerà presso il palazzetto dello sport in via Udine a Meda con la partecipazione di Martina Colombari, Igor Cassina, Novella Calligaris e di una nutrita compagine degli azzurri di Ritmica e Artistica, maschile e femminile. L’appuntamento vuole essere un momento di riflessione sul tema dei Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN), con medici, psicologi, educatori, sportivi, pazienti e familiari. Alla tavola rotonda, oltre ai vertici di FGI e Auxologico, parteciperà anche il Presidente della Provincia di Monza – Brianza Luca Santambrogio, in rappresentanza del territorio. Le esibizioni delle atlete e degli atleti della Federazione Ginnastica d’Italia, accompagnate dalla musica dal vivo del Trio Atmosphere, farà da intramezzo motorio tra i vari contributi, regalando al pubblico presente l’emozione della ginnastica in pedana, grazie alle routine delle Fate dell’Italdonne di Artistica, di alcuni dei migliori interpreti della nazionale maschile, di un’etoile dei piccoli attrezzi come Alexandra Agiurgiuculese, atleta olimpica a Tokyo 2021, e di tanti altri tesserati della Ginnastica Meda e di società brianzole.

