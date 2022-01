ROMA (ITALPRESS) – Alla luce dei successi ottenuti da Vanessa Ferrari, argento al corpo libero, e dalle Farfalle della Squadra Nazionale di Ritmica, bronzo d’Insieme, durante l’ultimo appuntamento olimpico, nonchè degli altrettanto esaltanti risultati ai Mondiali di Kitakyushu, sempre in Giappone, Freddy, azienda leader nel settore dei capi di abbigliamento sportivo e calzature, ha deciso di accompagnare i ginnasti italiani verso le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. e La rinnovata collaborazione durerà fino al 2025, lungo un quadriennio denso di appuntamenti nazionali e internazionali. A Freddy è stata infatti rinnovata da parte della Fgi, Federazione Ginnastica d’Italia, la concessione della qualifica di “Sponsor Tecnico Ufficiale”. L’Azienda non solo vestirà tutte le Nazionali di Ginnastica fino al 2025, ma sarà Partner Ufficiale di tutti i maggiori eventi di Ginnastica in Italia in una partnership a 360° che consolida un legame solido e vincente. La partnership tra l’azienda sinonimo dell’abbigliamento sportivo in Italia e la decana delle federazioni sportive riconosciute dal Coni, che va avanti senza soluzione di continuità dal 2001 – compresa la parentesi del 2008 quando Freddy sponsorizzò l’intera squadra italiana ai Giochi di Pechino – arriverà alla soglia delle nozze d’argento, con ben sei cicli olimpici vissuti sui body e sulle tute della ginnastica azzurra. Tutti i grandi interpreti della Fgi, dall’Artistica, maschile e femminile, alla Ritmica, dal Trampolino Elastico all’Aerobica, l’Acrobatica, il TeamGym e il Parkour indosseranno i capi d’abbigliamento Freddy, con i quali hanno fatto la storia dell’inizio del millennio, collezionando primati storici e podi ad ogni latitudine e in qualsiasi competizione. “Il binomio Freddy-FGI è ormai un marchio di fabbrica – ha detto Gherardo Tecchi, presidente della Federginnastica – Il nostro è davvero un affiatamento che resiste da anni, un inedito assoluto nel settore, e come nei rapporti di coppia, questo è possibile solo se c’è una grande sintonia. Con Carlo Freddi sono legato da un vincolo di amicizia che va oltre i nostri rispettivi ruoli e mi auguro di ripagare la sua fiducia continuando la striscia di vittorie che ha caratterizzato le nostre ultime straordinarie stagioni”. Così Carlo Freddi, fondatore e presidente di Freddy: “La sponsorship tra Freddy e la Federazione di Ginnastica d’Italia sancisce una scelta ben chiara e reciproca: una vera e propria partnership che vede entrambi supportarsi per progetti comuni nei quali lo sport e il benessere sono il comun denominatore. Nel corso degli anni, con il cavalier Tecchi è nato un profondo rapporto di stima che ci ha portati a condividere questo solido progetto per il quale sono molto felice di poter mettere a disposizione la nostra professionalità e profonda conoscenza del mondo dell’abbigliamento sportivo continuando ad offrire ai nostri atleti italiani una gamma di prodotti molto vasta e completa, atta a soddisfare le richieste del mondo della ginnastica”. Tra le novità della nuova linea di abbigliamento e accessori creata da Freddy per gli atleti della Federazione Ginnastica d’Italia, spicca il design, ma anche una novità assoluta: l’impiego per i prodotti non tecnici del tessuto jersey stretch organico che, oltre a rendere i capi molto morbidi e confortevoli, segna una direzione chiara verso la realizzazione di una fornitura sempre più eco-sostenibile. Freddy ha rielaborato anche le stampe presenti sui modelli della nuova collezione: oltre al logo lineare bianco e nero del brand e a quello istituzionale della FGI, l’azienda ha progettato un restyling della bandiera italiana che viene proposta con una banda stampata lungo le gambe laterali dei pantaloni, i fianchi dei body e sulle braccia di t-shirt felpe e giacche. La bandiera, su alcune t-shirt e polo, è combinata alla nuova scritta “Italia” color oro. I colori che dominano la collezione sono il blu, il bianco e l’immancabile azzurro Italia per i body, pantaloncini e leggings con ghette. A completare la collezione: scarpe, zaino, cappellino e un borsone da viaggio che accompagnerà gli atleti nelle loro trasferte in tutto il mondo. Una fornitura tecnica volta a supportare tutti gli atleti delle squadre nazionali Fgi in ogni momento istituzionale, di allenamento e agonistico.

(ITALPRESS).

