Festino Santa Rosalia, Lagalla “Evento di richiamo internazionale per Palermo”

ROMA (ITALPRESS) - Dal Festino di Santa Rosalia "ci aspettiamo una prosecuzione e una conferma del livello artistico delle ultime due edizioni che hanno meritato riconoscimenti di livello internazionale di grande prestigio, ma soprattutto hanno attratto a Palermo una grande quota di turismo internazionale". Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, in occasione della presentazione del 402^ Festino di Santa Rosalia che si svolgerà il 14 luglio nel capoluogo siciliano. "Santa Rosalia è festa di riconoscenza, di fede e popolare, questo straordinario mix diventa identitario e attrae palermitani e siciliani - osserva -, ma anche coloro che vengono a visitare la nostra terra e che si trovano coinvolti in questo straordinario e singolare happening con un'alta qualità di programmazione artistica che sarà ispirato all'anno normanno che si apre nel 2027". xb1/col3/gsl