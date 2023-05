Festa scudetto a Napoli, per le vie della città si cammina a...

Festa scudetto a Napoli, per le vie della città si cammina a fatica

Napoli bloccata in occasione della festa per lo scudetto nel giorno della sfida al Maradona contro la Fiorentina dopo la matematica arrivata a Udine nei giorni scorsi. Per le strade principali della città partenopea, tra turisti e tifosi è difficile anche camminare. xh6/gm