Festa Madonna della Salute, un’ordinanza regola la circolazione pedonale

VENEZIA (ITALPRESS) – Un’ordinanza del Comando generale della Polizia Locale del Comune di Venezia dispone misure a tutela della circolazione pedonale a Venezia in occasione della festa votiva “Madonna della Salute”, che si svolgerà il 21 novembre.

Il provvedimento dispone che in occasione dell’apertura del Ponte Votivo, dalle ore 12 di mercoledì 19 e fino alle ore 23 di domenica 23 novembre, in caso di notevole afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale e creare assembramenti nelle zone interessate dalle celebrazioni, la Polizia Locale ha la facoltà di: dirottare il traffico pedonale istituendo sensi unici; inibire l’accesso in alcune zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità.

Gli agenti, inoltre, potranno disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o il temporaneo spostamento delle stesse. Per chi viola l’ordinanza è prevista una multa da 25 a 500 euro.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).