Festa dell’ottimismo, Funaro “Firenze ha nel dna pace e confronto”

FIRENZE (ITALPRESS) - "La festa dell'ottimismo è un momento di confronto importante tra visioni anche contrapposte. Firenze ha nel suo dna l'incontro, anche nei momenti più complessi, lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni. Firenze ha la pace, il confronto, l'incontro nelle sue tradizioni". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Sara Funaro, a margine della Festa dell'ottimismo de "Il Foglio", organizzata nel capoluogo toscano. eb/fsc/mca1