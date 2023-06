VENEZIA (ITALPRESS) – Festa in piazza Ferretto a Mestre, per il Reggimento Lagunari “Serenissima”, che ha celebrato il trentanovesimo anniversario della sua costituzione, sancita con Decreto del Presidente della Repubblica il 25 giugno 1984, in specialità di “Fanteria leggera e anfibia”. Alla cerimonia ha preso parte, in rappresentanza dell Città, il sindaco, Luigi Brugnaro, accompagnato dal Direttore generale, Morris Ceron e dagli assessori Laura Besio ed Elisabetta Pesce. Presenti anche il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, il questore, Maurizio Masciopinto, autorità civili e militari del territorio, nonché le associazioni d’Arma e combattentistiche, con i loro labari.

“Quella dei lagunari – ha ricordato il comandante del reggimento, colonnello Ivan Falasca – è una storia gloriosa e millenaria, perché siamo eredi diretti dei ‘Fanti da Mar’ della Repubblica Serenissima. Oggi però, nel contempo, il nostro è un reparto moderno, dinamico e altamente qualificato, essendo l’unico addestrato per il combattimento anfibio.”

“Ma soprattutto – ha sottolineato il sindaco Brugnaro – i ‘Lagunari’ sono ora una risorsa indispensabile per la nostra comunità, per la sua sicurezza ed il suo benessere, che svolgono al meglio compiti importanti e delicati, come nell’ambito dell’operazione ‘strade sicure’, per cui abbiamo chiesto la loro collaborazione. Grazie quindi per il vostro lavoro. Siate fieri di quest’Arma, eccellenza dell’esercito: la Città vi riconosce e vi stima”.

Al termine della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti ai militi che si sono distinti in particolari missioni o per il servizio svolto nel corso della loro carriera.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).