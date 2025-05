Festa de la Sensa a Venezia, il primo giugno si rinnova lo sposalizio con il mare. Gemellaggio con Palermo

VENEZIA (ITALPRESS) – Domenica 1 giugno Venezia rinnova lo sposalizio con il mare in occasione della “Festa de la Sensa”, il tradizionale appuntamento con cui la città celebra la ricorrenza legata alla storia della Repubblica Serenissima e consolida il suo intimo rapporto con l’acqua. Quest’anno sarà Palermo a ricevere l’anello dogale del “Gemellaggio”, che verrà restituito dalla città di Tirana a cui era stato dato in custodia nell’ultima edizione del 2024.

Nel 2023 il gemellaggio aveva visto il legame con Longarone mentre nel 2022 con la città di Odessa. Palermo e Venezia sono legate dall’acqua fin dalla loro fondazione. Navigatori hanno toccato le loro terre portando a loro volta tradizioni e storie lontane. Crocevia di culture, furino terreno fiorente per lo scambio di merce, idee e tecnologie tra oriente e occidente. Oggi Venezia rinnova il legame con il mare invitando Palermo a sposarsi con le acque della Serenissima in un gemellaggio voluto per tracciare nuove rotte verso il futuro.

“La Festa de la Sensa è da sempre un grande evento di aggregazione popolare – spiega il sindaco del Comune di Venezia Luigi Brugnaro – Lo sposalizio con il mare è una delle tradizioni più vive della nostra città e celebrarlo insieme a Palermo e al suo sindaco per noi è importantissimo “.

“È con grande orgoglio che ho accettato l’invito dell’amico Luigi Brugnaro a partecipare alla Sensa – dichiara il Sindaco Roberto Lagalla – un omaggio alla storia di due capitali del Mare Nostrum, due porti di civiltà, due anime che l’acqua unisce nel nome della cultura, della pace e del dialogo”.

Le celebrazioni inizieranno alle ore 9 a palazzo Ducale con la cerimonia istituzionale del gemellaggio (evento solo su invito) per poi proseguire alle ore 10 con la partenza del Corteo acqueo della Sensa con la Dogaressa ad aprire la sfilata, come sempre a seguito della “Serenissima”, e lo sposalizio del mare davanti alla Chiesa di San Nicolò del Lido e con l’alzabandiera del Forte Sant’Andrea previsto per le ore 10.40.

La Festa della Sensa avrà poi il suo momento religioso alle 11.15 con la celebrazione della messa per la solennità dell’Ascensione anticipata alle ore 11 dall’esibizione del Coro Serenissima alle ore nel piazzale della chiesa. La celebrazione rientra nel programma del Salone Nautico di Venezia, consolidando ulteriormente il rapporto della città con l’acqua e creando un filo diretto tra passato e futuro.

