NAPOLI (ITALPRESS) – Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e la presidente del Consiglio Enza Amato, insieme al Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, hanno incontrato oggi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, una delegazione del popolo Saharawi guidata da Fatima Mahfud, rappresentante in Italia di Wilaya di Boujdour, e i rappresentanti di Tiris e Bambini Senza Confini, associazioni da anni impegnate a supporto della causa del popolo Saharawi. L’iniziativa è stata l’occasione per incontrare i bambini saharawi ospitati nel territorio campano, ai quali il Sindaco Manfredi ha consegnato delle medaglie, simbolo della vicinanza e dell’affetto che legano Napoli al popolo Saharawi.

“Ringrazio le associazioni per il lavoro che portano avanti da anni, un lavoro che rende onore alla nostra città e alla nostra area metropolitana. In un mondo sempre più dilaniato dai conflitti, il messaggio di pace portato dalle giovani generazioni ha un valore straordinario. Napoli – ha sottolineato il Sindaco Gaetano Manfredi – è storicamente una città che accoglie, un luogo di condivisione, di libertà e di rispetto dei valori della democrazia”.

“Abbiamo voluto manifestare anche quest’anno – ha affermato la presidente Enza Amato – la vicinanza del Comune di Napoli al popolo Saharawi con una giornata di festa per questi bambini che stano trascorrendo nella nostra terra un periodo di vacanza e che sono dei piccoli ambasciatori di pace”.

foto ufficio stampa Comune di Napoli

(ITALPRESS).

