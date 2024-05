Ferrieri “Giovani al centro della sfida per il futuro”

Ferrieri “Giovani al centro della sfida per il futuro”

ROMA (ITALPRESS) - "Auspichiamo che le future generazioni possano essere al centro della rivoluzione economica e sociale, in considerazione dell’importante voto a cui siamo chiamati l’8 e il 9 giugno, in termini di nuove linee guida sulla politica nella nuova legislatura europea", ha detto Gabriele Ferrieri, presidente dell'Associazione nazionale giovani innovatori, in un’intervista all’Italpress. ads/mrv