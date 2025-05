ROMA (ITALPRESS) – Massimo Ferrero è tra gli ospiti della quarta puntata di Belve, in onda questa sera su Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle e giunto alla quinta stagione.

Nello studio di Belve, si assiste a un botta e risposta tra Fagnani e Ferrero, senza interruzioni, se non per calmare le risate fino alle lacrime di conduttrice e ospite. Anche il pubblico solitamente composto di Belve non resiste alle gag di Viperetta.

Un’intervista divertente, sorprendente ma che attraverso le domande di Fagnani racconta anche in profondità le mille sfaccettature del ‘Gatto di Testaccio’ che di sé dice: “So’ un riccio, si me dai fastidio te puncico. So’ invidiatissimo, a 70 anni vado ancora de moda”.

“Il mio sogno era comprarmi la Roma” rivela Ferrero e sui 7 anni da presidente della Sampdoria Fagnani chiede: “È stato uno dei presidenti più odiati dal popolo blucerchiato”. “Non hanno mai accettato la mia romanità. Sono andato via, ho detto ‘mi rimpiangerete’. E ora mi rimpiangono davvero” replica Ferrero. “Ma se l’è giocata male?” domanda la giornalista. “Potevo esse più diplomatico”.

Sulla vicenda giudiziaria nella quale venne arrestato nel 2021 (e poi prosciolto nel 2024) a Francesca Fagnani Ferrero confessa: “Hanno voluto fermarmi. Non ci credevo, mi è crollato il mondo. Ai miei figli, per proteggerli, ho detto che era tutto un film”. Nella stessa vicenda fu coinvolta anche sua figlia Vanessa, “si è sentito responsabile?” domanda Fagnani: “No, perché non sono responsabile delle cazzate degli altri”.

“È invidiato?” chiede Fagnani. “Tantissimo. Io la mattina me svejo e canto, la gente invece è invidiosa. So’ un maschio Scarface, so’ bello e uncino” la risposta di Ferrero. “Sono ingombrante perché dico quello che penso e la verità fa male”. La giornalista ricorda le parole dell’ex allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo che lo definì “un rancoroso dio del Vecchio Testamento”. “Magari, se ero Dio nun stavo qua” scherza Ferrero che poi aggiunge: “Questa frase l’ha letta da qualche parte perché quello mica ce l’ha tutta sta intelligenza!”.

– Foto Ufficio Stampa JumpMedia –

(ITALPRESS)