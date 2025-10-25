Ferrari F76, la prima hypercar digitale celebra la leggenda di Le Mans

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) - Nell'anno del terzo successo consecutivo alla 24 Ore di Le Mans con la 499P, Ferrari presenta la F76, la prima vettura realizzata esclusivamente per il mondo digitale, sotto forma di NFT. Il nome rende omaggio al primo successo del Cavallino Rampante nella leggendaria gara di durata francese, ottenuto 76 anni fa, nel 1949, da Luigi Chinetti con Lord Selsdon al volante della 166 MM barchetta carrozzata Touring. La F76 non è una vettura di produzione, ma un progetto pionieristico virtuale che unisce la tradizione sportiva Ferrari all'innovazione del design e delle tecnologie digitali, aprendo una nuova frontiera nell'esperienza del marchio. Pensata per i clienti dell'esclusivo programma Hyperclub, la F76 è uno degli asset digitali dell'iniziativa creata dalla Casa di Maranello per supportare le 499P impegnate a Le Mans e nel mondiale endurance, vivendo questa esperienza al fianco della squadra ufficiale. tvi/mca3 Fonte video: Ferrari