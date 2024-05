Ferrara “Legato alla Coppa Italia, Atalanta-Juve gran finale”

ROMA (ITALPRESS) - "Una Coppa bellissima, alla quale sono molto legato perchè mi riporta indietro a una storica finale contro l’Atalanta, nella quale con il Napoli vincemmo la nostra prima Coppa Italia. Domani ci aspettiamo una grande partita, sono contento di essere uno tra gli ambassador della Lega per questo evento”. Queste le parole di Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e tra i testimonial di Lega Serie A intervenuto in occasione dell’evento organizzato per l’arrivo del trofeo della Coppa Italia Frecciarossa alla stazione di Roma Termini, alla vigilia della finale Atalanta-Juventus, in programma domani sera all'Olimpico. xi6/ari/gtr