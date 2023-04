ROMA (ITALPRESS) – “Sono giorni speciali, mi riportano indietro, mi fanno rivivere quelle sensazioni. Ho la fortuna di vivere in una casa panoramica e domenica sera, subito dopo la fine della partita, ho potuto godermi lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che è partito immediatamente, perchè non avrebbe avuto senso aspettare. Era già fatta, ne eravamo convinti, un vantaggio clamorosamente incolmabile. Ma vincere a Torino con la Juve riempie. E io sono stato travolto dalla felicità”. Così, in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, l’artefice dei due scudetti degli azzurri. “Il Napoli stravince il campionato e dimostra di avere coraggio e competenza, e quel pizzico di fortuna che nella vita aiuta – spiega Ferlaino – Ma il messaggio che parte adesso è questo: sappiamo programmare, siamo capaci più di altri e questa ne è stata la dimostrazione. Il titolo dopo un anno rivoluzionario”. “Ho imparato durante la mia presidenza che non bisogna innamorarsi dei giocatori, tranne di uno ovviamente, e quell’uno è chiaro che sia stato Maradona – aggiunge l’ex numero 1 partenopeo – Posso dire che il Napoli ha venti-venticinque fuoriclasse, li metto tutti sullo stesso piano, e un Padreterno, Spalletti, che ha costruito una macchina perfetta. Una squadra senza difetti. Indimenticabile. Meravigliosa”.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com