TORINO (ITALPRESS) – E’ morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco, in provincia di Torino. Ricoverata in condizioni gravissime è deceduta in ospedale. La donna, 61 anni, era una maestra di asilo. Colpita più volte all’addome, è stata sottoposta a intervento chirurgico con asportazione della milza, ma non c’è stato nulla da fare. La vittima era stata accoltellata davanti alla figlia di 24 anni, che ha dato l’allarme.

