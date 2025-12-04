Femminicidio nelle Marche, trovato il marito della donna uccisa: è gravemente ferito

ANCONA (ITALPRESS) – Il 50enne macedone accusato del femminicidio della moglie, avvenuto ieri a Pianello Vallesina nel comune di Monte Roberto, nell’Anconetano, è stato trovato gravemente ferito ma vivo, in una zona impervia presso Matelica, in provincia di Macerata.
L’uomo era ricercato per omicidio volontario aggravato. I carabinieri lo hanno trovato riverso al suolo, a poca distanza dalla sua auto abbandonata. Sul posto i medici del 118 per cercare di stabilizzarlo.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]