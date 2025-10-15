Femminicidio a Milano, 29enne uccisa dall’ex che tenta il suicidio

MILANO (ITALPRESS) – Una donna di 29 anni è stata uccisa dal compagno di 52 anni in un appartamento in Via Iglesias nel quartiere Gorla di Milano nella tarda serata di ieri. Dalle ricostruzioni, i vicini si sarebbero allarmati a causa di una violenta lite dopo la decisione della donna di interrompere la relazione. Vista l’aggressività del compagno, la donna ha cercato di contattare un suo ex partner in cerca di aiuto ma è stato inutile. Il 52enne l’ha trascinata sul balcone e si è accanito su di lei colpendola ripetutamente con un coltello, sotto lo sguardo dei vicini che hanno immediatamente allertato il 112.

L’uomo ha continuato ad infierire sulla donna fino all’arrivo della Polizia che ha dovuto forzare la porta di ingresso e, alla vista degli agenti, ha tentato di uccidersi colpendosi con il coltello alla gola. Il 52enne è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

