MESSINA (ITALPRESS) – Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo, a Messina. Il corpo è stato scoperto ieri sera intorno alle 20 all’interno dell’appartamento in cui la donna viveva da sola. A fare la tragica scoperta sarebbe stata la figlia, preoccupata perché la madre non rispondeva al telefono da diverse ore. Una volta entrata in casa, la giovane si è trovata davanti alla scena del delitto e ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Squadra Mobile.

Sul corpo della vittima sarebbero stati riscontrati diversi segni di arma da taglio: secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata colpita con più coltellate. Nel corso delle indagini un uomo è stato fermato dagli investigatori. Si tratterebbe dell’ex compagno della vittima, un 67enne, che ha confessato l’omicidio. L’uomo, che era già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per precedenti reati contro la persona, dopo l’interrogatorio avrebbe ammesso le proprie responsabilità ed è stato condotto in carcere. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sarebbe andato a casa della donna per parlare con lei, ma sarebbe stato respinto. A quel punto l’uomo avrebbe preso un coltello e l’avrebbe colpita ripetutamente, infliggendole decine di coltellate. Sono in corso ulteriori accertamenti degli inquirenti per chiarire con esattezza la dinamica e il movente del delitto.

