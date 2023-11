ROMA (ITALPRESS) – “Serve una educazione a vivere civilmente nel rispetto degli altri, delle donne, in un quadro in cui ognuno deve fare la propria parte, la scuola, la famiglia, i mass media, il cinema, ho visto uno splendido film di denuncia di una cultura patriarcale che esisteva in Italia e per fortuna in gran parte si sta superando, il film di Paola Cortellesi”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, ospite di “Ping Pong”, Radi Radio 1. “Purtroppo ancora oggi esistono delle situazioni morbose” ha aggiunto ” dobbiamo lavorare tutti per cercare di arginare e predisporre tutte le precauzione quando ci si accorge che un rapporto non va bene e salvaguardare le donne”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma