Fedriga “Sistema ricerca del Friuli Venezia Giulia all’Onu per attrarre investimenti”

TRIESTE (ITALPRESS) – “La fortissima concentrazione di enti scientifici nel nostro territorio offre grandi opportunità non soltanto sul fronte della ricerca ma anche sotto il profilo dell’attrazione degli investimenti. Proprio per questo a ottobre la Regione presenterà il sistema integrato della ricerca del Friuli Venezia Giulia alle Nazioni Unite a New York. Un palcoscenico di assoluto rilievo internazionale dal quale racconteremo, con ancora maggiore forza, ciò che il Friuli Venezia Giulia e Trieste offrono a chi arriva dall’estero. Il settore della ricerca conosce già molto bene questa realtà, perché il nostro territorio è altamente attrattivo per ricercatori provenienti da tutto il mondo, ma far conoscere queste potenzialità anche a una platea più ampia, a partire dagli investitori, rappresenta un’opportunità unica per il territorio e l’intero Paese”. Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine della visita del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, alla nave rompighiaccio e di ricerca oceanografica Laura Bassi, di proprietà dell’Istituto Nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale dell’Ogs Paola Del Negro, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi.

“L’Ogs è certamente un’eccellenza nazionale, ma opera all’interno di un ecosistema che riunisce numerosi enti di ricerca di rilievo internazionale, presenti e attivi sul territorio. Non a caso Trieste detiene il più alto numero di ricercatori in rapporto alla popolazione: un dato che va valorizzato, perché non è ancora sufficientemente conosciuto – ha proseguito Fedriga -. In questi anni abbiamo lavorato per rendere strutturale il supporto al sistema integrato della ricerca regionale. Gli investimenti straordinari sono fondamentali, ma è altrettanto importante garantire continuità agli strumenti di sostegno. Per questo, insieme all’assessore alla Ricerca Alessia Rosolen, abbiamo attivato numerose linee contributive dedicate al rafforzamento del Sis Fvg”.

Fedriga ha quindi rivolto un ringraziamento al ministro Valditara “sia per il ruolo fondamentale avuto nel suo precedente incarico a favore della Laura Bassi, sia per l’importante e silenziosa rivoluzione che sta portando avanti nel sistema dell’istruzione. È un cambiamento significativo che, con lo stile che lo contraddistingue, sta realizzando con grande incisività. Un percorso che si inserisce pienamente nel sistema scientifico, perché la scuola rappresenta il primo livello della formazione dei nostri ragazzi e ragazze, che saranno i protagonisti del sistema italiano della ricerca”

Nel corso della visita l’assessore Rosolen ha rimarcato che “l’Ogs è la struttura di riferimento della Regione per lo studio degli ecosistemi marini e delle tematiche legate al futuro delle risorse idriche del territorio, con una prospettiva che si estende anche ai contesti internazionali. La Regione Friuli Venezia Giulia è infatti l’unica amministrazione regionale a prendere parte, insieme a Stati nazionali, a progetti internazionali dedicati allo studio e al recupero delle falde acquifere sottomarine di acqua dolce. Una partnership strategica che rafforza il ruolo della Regione come protagonista nella ricerca scientifica applicata alla gestione e alla tutela delle risorse idriche”.

– Foto Regione FVG –

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