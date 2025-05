TRIESTE (ITALPRESS) – “Attualmente due Regioni italiane – il Piemonte e la Sardegna – sostengono i propri studenti con borse di studio per frequentare il Collegio del Mondo Unito. In Conferenza delle Regioni proporrò che anche altri territori adottino questa misura, offrendo ai propri giovani la medesima opportunità”. Lo ha dichiarato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo all’inaugurazione della nuova residenza per studenti del Collegio del Mondo Unito di Duino.

All’evento hanno preso parte anche gli assessori regionali Alessia Rosolen (Istruzione) e Sebastiano Callari (Patrimonio). “La Regione ha contribuito, come sempre, con convinzione – ha sottolineato Fedriga – alla riqualificazione di un edificio residenziale del Collegio, che ospiterà anche uno spazio didattico. Un intervento che non si è limitato all’adeguamento alle normative antisismiche, ma ha comportato un significativo miglioramento dell’intera struttura”.

Il Collegio del Mondo Unito di Duino, come ha aggiunto il governatore, costituisce un’eccellenza di livello internazionale: accoglie oltre 180 studenti provenienti da 82 Paesi, favorendo un dialogo profondo e costruttivo tra culture diverse. “È straordinario – ha concluso Fedriga – come questo luogo riesca a far dialogare ragazzi che provengono anche da Paesi in conflitto. Un’esperienza educativa di valore inestimabile”.

