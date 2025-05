Fedriga “La nuova collezione T-Shirt e felpe esalta il Friuli Venezia Giulia”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Non solo una maglietta e una felpa con una scritta, ma capi di abbigliamento che possono mettere in risalto i valori che il Friuli Venezia Giulia sostiene. Un progetto che testimonia il salto di qualità che la Regione vuole compiere nel promuovere il territorio tramite il merchandising. Ringrazio Its Arcademy per aver coordinato la realizzazione di questi prodotti di alta qualità e PromoTurismoFVG per il lavoro che continua a portare avanti con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia”. Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga intervenendo alla presentazione della “Capsule Collection” creata da Its Arcademy per “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

Una linea che comprende una t-shirt e una felpa e unisce la creatività del designer britannico Aitor Throup all’esperienza di Wrad, agenzia pluripremiata nello sviluppo di soluzioni sostenibili per l’industria della moda, che ha utilizzato la polvere di grafite recuperata da scarti industriali per la realizzazione degli abiti.

Alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini e della presidente di Its Arcademy Barbara Franchin, Fedriga ha evidenziato gli elementi della sostenibilità e del Made in Italy come pregi della nuova collezione. “L’utilizzo di materiale riciclato o di scarto è un concetto importante da diffondere per incentivare la produzione a basso impatto ambientale – ha osservato il governatore -. Parliamo inoltre di prodotti realizzati interamente in Italia, attraverso una filiera che parte da Trieste con Its Arcademy (il primo museo italiano dedicato alla moda contemporanea) e si estende in tutto il Paese e all’estero con una rete di collaborazione di eccellenza. Tutto questo – ha concluso Fedriga – ben si concilia con la mission del Friuli Venezia Giulia: aprirsi al mondo mantenendo ben salde le proprie radici”.

“Questa nuova e accattivante collezione – ha commentato l’assessore Bini – è un ulteriore passo nel percorso che, con impegno e metodo, stiamo portando avanti per far conoscere il Friuli Venezia Giulia al di fuori dei nostri confini. I risultati di questo lavoro di promozione continuano a essere positivi, come dimostrano anche i dati sul turismo relativi al primo quadrimestre 2025 che registrano nuovamente un sensibile aumento di presenze nelle diverse aree del territorio”.

Felpa e t-shirt sono disponibili a partire da oggi sul webshop del merchandising “Io sono Friuli Venezia Giulia”, consultabile al seguente link: https://bit.ly/4jqbAjy.

