ROMA (ITALPRESS) - "Il Festival delle Regioni è una iniziativa giovane a cui teniamo molto, riteniamo fondamentale il collegamento tra comunità e Regioni" ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" far percepire ai cittadini l'importanza delle istituzioni regionali e quello che possono fare. Quest'anno raddoppiano passiamo da due a quattro giorni, sarà un Festival delle Regioni ad ampio respiro, innovato e aperto, che analizzerà e lavorerà sulle prospettive del nostro Paese. Non sarà un evento autocelebrativo ma di apertura delle istituzioni". Sul tema scelto per questa seconda edizione ha sottolineato che "sulle infrastrutture materiali le grandi sfide sono quelle sul Pnrr ma ci teniamo particolarmente anche a quelle immateriali perché è la sfida dei prossimi decenni e penso per esempio a tutte le filiere produttive".