Fedriga-Anzil “Premio letterario del Friuli a Lupo una grande soddisfazione”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Stiamo creando sinergie molto interessanti fra i tanti eventi proposti in Friuli Venezia Giulia. Il premio letterario che abbiamo voluto istituire insieme a pordenonelegge, certamente uno degli appuntamenti più importanti della nostra regione, si sposa alla perfezione con la nostra visione di valorizzazione del territorio. Nel 2027 Pordenone sarà la Capitale italiana della cultura e questo riconoscimento va proprio a Giuseppe Lupo che ha proposto un’opera che indaga la connessione fra cultura e mondo produttivo della Destra Tagliamento”.

Lo ha affermato oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la presentazione del vincitore della 6. edizione del Premio letterario Friuli Venezia Giulia “Il racconto dei luoghi e del tempo”, istituito dalla Regione in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it. Il riconoscimento è andato allo scrittore Giuseppe Lupo per “Laboratorio Pordenone”, un racconto lungo che uscirà per le Edizioni Italo Svevo, focalizzato sulle trasformazioni della città e sul rapporto stretto fra cultura e impresa che ha caratterizzato l’evoluzione dell’importante centro del Friuli occidentale, rappresentando tuttora una delle sue caratteristiche portanti.

“A Pordenone il sistema produttivo e industriale ha saputo investire con convinzione sulla cultura – ha ricordato Fedriga -. Il titolo di Capitale italiana della cultura nel 2027 è un riconoscimento meritato che vogliamo promuovere con eventi di altissimo livello”. “Come abbiamo fatto per GO!2025 – ha aggiunto Fedriga -, nell’ambito di questa importante manifestazione sarà realizzato anche ‘Pordenone and Friends’ per coinvolgere l’intero Friuli Venezia Giulia”.

“Go!2025 e Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 è un binomio senza precedenti – ha sottolineato il vicegovernatore e assessore alla Cultura Mario Anzil – che conferma come, in questo ambito, il Friuli Venezia Giulia sia una regione ai vertici italiani ed europei. Il premio letterario assegnato oggi rappresenta di fatto un ideale passaggio di testimone tra questi due straordinari eventi”.

“Giuseppe Lupo con la sua opera riesce a declinare temi come la provincia, lo sviluppo industriale e la cultura. Tutti questi elementi – ha concluso Anzil – fanno parte di quella cultura di frontiera che questa Amministrazione vuole continuare a valorizzare”. Alla presentazione hanno preso parte anche il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, il direttore artistico Gian Mario Villalta e i curatori del festival Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

– Foto Ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS)